Госинспекцию труда в Пермском крае возглавил Алексей Санников Ранее он работал в Саратовской области

Алексей Санников / фото: ГИТ в Саратовской области

На должность временно исполняющего обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае назначен главный государственный инспектор труда в Саратовской области Алексей Санников. Об этом сообщает база данных «СПАРК-Интерфакс», где соответствующие изменения были внесены 24 ноября. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В приёмной госинспекции пояснили, что возглавлявший ведомство с ноября 2019 года Олег Украинский находится на больничном. С Украинским был заключён контракт на пять лет. Ранее он работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ.

Алексей Санников руководит Государственной инспекцией труда в Саратовской области с 2015 года.

