В пермской Гострудинспекции вновь сменился руководитель
Врио главы стал Владимир Колесников
Владимир Колесников, руководитель Государственной инспекции труда Оренбургской области, назначен временно исполняющим обязанности главы Гострудинспекции Пермского края. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он приступил к работе 17 декабря. На публикацию о смене руководителя первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее, 24 ноября, на место Олега Украинских, который временно руководил пермской краевой Гострудинспекцией, был назначен Алексей Санников, главный государственный инспектор труда Саратовской области.
Олег Украинский руководил краевой инспекцией с ноября 2019 года по контракту на пять лет. В Гострудинспекции пока не прокомментировали кадровые перестановки.
