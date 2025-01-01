В пермской Гострудинспекции вновь сменился руководитель Врио главы стал Владимир Колесников Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Владимир Колесников, руководитель Государственной инспекции труда Оренбургской области, назначен временно исполняющим обязанности главы Гострудинспекции Пермского края. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, он приступил к работе 17 декабря. На публикацию о смене руководителя первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее, 24 ноября, на место Олега Украинских, который временно руководил пермской краевой Гострудинспекцией, был назначен Алексей Санников, главный государственный инспектор труда Саратовской области.

Олег Украинский руководил краевой инспекцией с ноября 2019 года по контракту на пять лет. В Гострудинспекции пока не прокомментировали кадровые перестановки.

