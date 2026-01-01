Новостройки Перми за год подорожали в среднем на 1,2 млн рублей Объём предложения увеличился почти на 30% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Квартиры в новостройках Перми с января 2025-го по май 2026 года подорожали в среднем на 1,2 млн руб. (+15%). По данным платформы Bnmap.pro, средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости за это время выросла с 7,9 до 9,1 млн руб.

Средняя цена за квадратный метр показала уверенный рост на 14%. «Квадрат» квартиры в новостройке подорожал со 152,9 до 174,5 тыс. руб. При этом наблюдается и рост объёма предложения. Аналитики отмечают, что количество лотов в активной продаже увеличилось с 8,7 тыс. в начале 2025 года до 11,3 тыс. к маю 2026-го. Динамика составила +29,8%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первом квартале 2026 года доля ипотечных сделок на первичном рынке крупных российских городов достигла 75,8%, что на 8,7 п.п. выше показателей аналогичного периода прошлого года. На рынке Перми динамика показателя была отрицательной — доля ипотечных сделок в общем объёме снизилась с 75,4 до 72,4%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.