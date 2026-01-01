Доля ипотеки в сделках на первичном рынке Перми снизилась за год на 3% В крупных городов России в целом зафиксирован рост на 8,7%

В первом квартале 2026 года доля ипотечных сделок на первичном рынке крупных российских городов достигла 75,8%, что на 8,7 п. п. выше показателей аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили эксперты системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP. pro в интервью «Движимой повестке».

Положительная динамика доли ипотечных сделок в общей структуре наблюдалась в большинстве крупных городов, за исключением Челябинска (-0,5%), Волгограда (-1,4%) и Перми (-3%). В краевом центре доля снизилась с 75,4% до 72,4%.

Наибольшую долю ипотечных сделок среди мегаполисов продемонстрировали Уфа (85,7%), Красноярск (87,65%) и Краснодар (90,9%). Высокий уровень проникновения ипотеки в этих городах обусловлен преобладанием эконом- и комфорт-класса в структуре предложения, которые чаще приобретаются с привлечением заемных средств. Также на рост ипотечных сделок повлияли слухи о возможных изменениях условий семейной ипотеки и корректировки ставок по этой программе. Многие потенциальные покупатели, которые ранее колебались, ускорили процесс принятия решения о покупке.

Города с высокой средней стоимостью квадратного метра в новостройках и значительным присутствием бизнес-, премиум- и элит-класса показали наименьшую долю ипотечных сделок. Среди них Москва (65,8%), Казань (63,6%) и Санкт-Петербург (61,1%).

Основными причинами роста доли ипотечных сделок стали ограниченные возможности приобретения жилья за собственные средства, а также использование семейной ипотеки на фоне слухов о ее корректировке. Кроме того, снижение ключевой ставки и ставок по стандартным ипотечным программам также оказало влияние на рост числа ипотечных сделок. Однако, по мнению аналитиков, влияние этого фактора было незначительным, так как даже после неоднократных снижений ставки остаются высокими, что делает ежемесячные платежи по ипотеке недостаточно комфортными.

