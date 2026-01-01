Расследование преступления против пациентки в Перми взяли на контроль в СКР В интернете появилась информация о затягивании сроков

Прокуратура Пермского края

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о доводах публикации по ненадлежащему расследованию уголовного дела в Перми. Речь идёт о возможном преступлении против половой свободы пациентки в одной из больниц города.

«В медиапространстве опубликован материал с критикой длительного времени расследования уголовного дела о преступлении против половой свободы пациентки одного из медицинских учреждений Перми. Отмечается, что потерпевшая сторона намерена обратиться к председателю СК России в связи с затягиванием сроков расследования дела», — сообщает следком.

Напомним, происшествие случилось 1 января в Индустриальном районе Перми. По предварительным данным, девушка обратилась в отделение неотложной помощи местной больницы, где было совершено преступление против её половой свободы. Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Следователи провели осмотр места, опросили пострадавшую и медперсонал, изъяли важные для расследования предметы и назначили необходимые экспертизы.

