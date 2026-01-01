В Перми расследуется возможное преступление против пациентки Назначены судебные экспертизы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Индустриальном районе Перми следователи Следственного комитета России проводят проверку по факту возможного преступления. По предварительным данным, 1 января 2026 года девушка обратилась в отделение неотложной помощи местной больницы. Позднее она сообщила, что в медицинском учреждении было совершено преступление против её половой свободы.

Процессуальная проверка проводится по ст. 131 УК РФ (изнасилование), уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

На месте происшествия проведён осмотр, опрошены пострадавшая и медицинский персонал. Изъяты предметы, которые могут быть важны для следствия. Назначены судебные экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

