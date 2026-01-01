Игры четвертьфинала телевизионной Премьер-лиги КВН пройдут в Перми с 17 мая В составе участников – 15 команд

Игры четвертьфинала телевизионной Премьер-лиги КВН пройдут в Перми с 17 по 19 мая. Как сообщается на сайте краевого правительства, мероприятие будет организовано в Большом зале Пермской краевой филармонии (ул. Куйбышева, 14).

Участие примут 15 команд из разных регионов России. Для команд пройдут четыре конкурса: приветствие, импровизационный конкурс, СТЭМ и музыкальный номер. Начало всех игр — в 18:30.

Первая игра состоится 17 мая между ИЖАУ (Удмуртская Республика), «Мультиплекс», ДВФУ (Приморский край), «Сборная Иркутской области» (Иркутск), «Москвичи» (Москва) и «Омская сборная» (Омск). 18 мая пройдёт вторая игра для «Профком Самарского политеха» (Самара), «С привкусом» (Москва), «Квентин Таранбеков», УрФУ (Екатеринбург), «Дальневосточные ворота» (Улан-Удэ) и «Самая грустная рок-группа», АГПУ (Армавир). На третий день встретятся команды «Джентльмены удачи» (Курганская обл.), «Иронька», РЭУ им. Плеханова (Москва), «Место действия» (Челябинск), «Инда» (Набережные Челны), «Квадрат Малевича», ДГТУ (Ростов-на-Дону).

В жюри будут звёзды в сфере юмора, компетентные представители медийной и общественной сфер, их имена будут объявлены отдельно.

Напомним, 1/8 финала телевизионной Премьер-лиги КВН прошла в Перми с 31 марта по 3 апреля. В течение четырёх игровых дней выступят 26 команд.

