С 31 марта в Перми пройдут игры 1/8 финала телевизионной Премьер-лиги КВН За четыре дня выступят 26 команд

Пермский КВН. фото: Полина Ончукова

В Пермской краевой филармонии (ул. Куйбышева, 14) с 31 марта по 3 апреля впервые пройдут съёмки игр 1/8 финала телевизионной Премьер-лиги КВН. В течение четырех игровых дней выступят 26 команд из России и ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

31 марта сыграют команды «СПП» (ПНИПУ, Пермь—Соликамск), «Квадрат Малевича» (Синергия, ДГТУ, Ростов-на-Дону), «Нас не догонят» (РУДН им. Патриса Лумумбы, Москва), «Москвичи РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Москва), «Джентльмены удачи» (Курганская обл.) и ИЖАУ (Удмуртская Республика).

1 апреля — «Мифы Древней Греции» (Университет ИТМО, Санкт-Петербург), «Сборная Иркутской области» (Иркутск), «Сборная Самарского политеха» (Самара), «Томская сборная» (Томск), «Камбаламба» (Псков), «Последняя фантазия» (Хабаровский край) и «Квентин Таранбеков» (УрФУ, Екатеринбург).

2 апреля — «С привкусом» (Москва); «Самая грустная рок-группа» (АГПУ, Армавир); «Мультиплекс» (ДВФУ, Приморский край); «Между нами» (СКФУ, Ставрополь); «Вишенка» (Нижний Новгород); «MTV» (ДВФУ, Приморский край).

3 апреля — «Место действия» (Челябинск); «Маунти» (Красноярск); «Дальневосточные ворота» (Улан-Удэ, Бурятия); «Сборная курорта Евпатория» (Евпатория); «Иронька» (РЭУ им. Плеханова, Москва); S.M. (Набережные Челны); «Жыланы» (Казахстан, Алматы, Satbayev University).

В жюри вошли зампредседателя правительства Пермского края Алексей Черников, замгенерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, актёр и шоумен Игорь Ознобихин, видеоблогер, телеведущая, актриса и певица Карина Кросс, а также финалист Высшей лиги-2025 (команда «Леон Киллер») Гарик Пекшев.

Команды представят три конкурса: «Приветствие», импровизационный и музыкальное домашнее задание.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Агентство по делам молодёжи Пермского края распорядилось направить 80 млн руб. из регионального бюджета на проведение в 2026 году Премьер-лиги КВН в Перми.

