На проведение Премьер-лиги КВН в Перми выделят 80 млн рублей Сезон стартует весной

Фото: тг-канал "КВН. Первая лига"

Агентство по делам молодёжи Пермского края распорядилось направить 80 млн руб. регионального бюджета на проведение в 2026 году Премьер-лиги КВН в Перми. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Нового компаньона».

Для реализации проекта «Телевизионная Премьер-лига КВН. Сезон-2026» средства в размере 80 млн 098 тыс. руб. будут предоставлены АНО «Центр содействия развитию молодёжных творческих инициатив». Общество было признано в 2026 году победителем по итогам отбора НКО, не являющихся госучреждениями, имеющих право на получение субсидий для реализации проектов в сфере молодёжной политики.

Как писал «Новый компаньон», в конце января правительство Пермского края и Телевизионное творческое объединение «Амик» подписали меморандум о проведении в Перми в 2026-2028 годах игр Премьер-лиги КВН. Как сообщали в МС КВН, сезон стартует уже весной.

