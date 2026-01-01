Власти подписали меморандум о проведении в Перми Премьер-лиги КВН Игры пройдут в 2026-2028 годах Поделиться Твитнуть

В Перми в 2026-2028 годах пройдут игры Премьер-лиги КВН — второй по значимости лиги Международного союза КВН после Высшей. Соответствующий меморандум был подписан правительством Пермского края и Телевизионным творческим объединением «Амик» 26 января в рамках 37-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2026» в Сочи.

«Впервые в истории КВН Премьер-лига меняет свою прописку. Генеральный директор ТТО «Амик» Александр Александрович Масляков отметил, что основу для этого заложил высокий уровень организации при проведении Первой лиги КВН в Перми. Сезон Премьер-лиги стартует в Перми весной», — сообщается в официальном канале МС КВН.

О том, что в 2026 году в Перми пройдут игры Премьер-лиги КВН «Новый компаньон» писал в августе. Решение было принято после того, как 10 июля в УДС «Молот» состоялись съёмки «Летнего кубка» чемпионов Высшей лиги.

