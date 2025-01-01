Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь в 2026 году переедет Премьер-лига КВН В нынешнем сезоне продолжаются игры Первой лиги Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал "КВН. Первая лига"

В 2026 году в Перми продолжатся игры большого КВН, причём в более высокой лиге, чем в этом году.

Решение о том, что Пермь станет местом игр Премьер-лиги — второй по значимости лиги Международного союза КВН после Высшей, — было принято после того, как 10 июля в УДС «Молот» состоялись съёмки «Летнего кубка» чемпионов Высшей лиги Клуба весёлых и находчивых.

Идею о проведении сезона Премьер-лиги в Перми поддержал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что проходящие в Перми уже четвёртый год игры Первой лиги — показатель того, что этот проект стал эффективным инструментом для региона, а переход к играм Премьер-лиги — новый шаг в развитии креативной экономики края.

Между тем, текущий сезон Первой лиги КВН продолжается: 16 и 17 сентября в ДК им. Солдатова пройдут полуфинальные игры.

