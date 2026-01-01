Соинициатором проекта строительства крематория в Перми стала структура ФРПК Реализацией будут заниматься региональный оператор ТКО и «Пермский крематорий»

Фото: Фонд развития Пермского края

Соинициатором проекта строительства крематория на Северном кладбище в Перми стало ООО «Пермский крематорий» — структура «Фонда развития Пермского края» (ФРПК). Данные корректировки были внесены в инвестпроект по итогам заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 5 мая.

«Ранее инициатором проекта выступило АО «Региональный оператор ТКО». В соответствии с изменениями соинициатором проекта стало ООО «Пермский крематорий», — уточнили в пресс-службе ФРПК.

Как писал ранее «Новый компаньон», проект получил статус приоритетного в 2025 году. Изначально объём инвестиций оценивался в 358 млн руб., однако после внесения изменений сумма увеличилась на 19 млн руб., до 377,18 млн руб. Построить комплекс на четыре печи мощностью 15 тыс. кремаций в год АО «Пермский региональный оператор ТКО» намерен до 2029 года на земельном участке площадью 4,57 га.

По данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Пермский крематорий» было зарегистрировано в 2025 году, изначально как ООО «Пермский региональный экологический оператор». Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Директором сообщества выступает Кирилл Парфинчук.

