В южных районах Пермского края 13 мая ожидается высокая пожарная опасность Природные пожары представляют угрозу населённым пунктам и объектам экономики

Иван Петров

На территории южных районов Пермского края 13 мая ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом со ссылкой на информацию от Пермского ЦГМС сообщает ЕДДС Перми.

«Природные пожары, как правило, представляют угрозу садоводческим товариществам, населённым пунктам и объектам экономики. Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населённый пункт или лесничество за помощью», — отметили в ЕДДС.

Жителям напоминают, что при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о происшествии в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона) или «01» (со стационарного). Во время звонка нужно указать объект, адрес, место возникновения возгорания и свою фамилию. Для спасения людей нужно принять меры по их эвакуации, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью — постараться потушить огонь в начальной стадии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала пожароопасного сезона в Пермском крае произошло два лесных пожара. Первый вспыхнул 8 мая в Веслянском лесничестве и охватил 0,1 га, второй — 11 мая в Пермском лесничестве и достиг площади 1,5 га. Оба возгорания удалось потушить в течение первых суток.

