В лесах Пермского края произошли два пожара

В Пермском крае произошли два лесных пожара. Как сообщили в минприроды, они были быстро ликвидированы лесопожарными формированиями.

Первый пожар вспыхнул 8 мая в Веслянском лесничестве и охватил 0,1 га. Второй пожар случился 11 мая в Пермском лесничестве и достиг площади 1,5 га.

Оба возгорания удалось потушить в течение первых суток. В ликвидации участвовало 16 человек и пять единиц техники.

На 12 мая в лесном фонде Пермского края нет действующих возгораний.

Жителей Прикамья, заметивших пожар в лесу, просят сообщать об этом в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08в-52, 234-94-44 или на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

