В Пермском крае сняли режимы «Ковёр» и «Беспилотная опасность» Их вводили в связи с угрозой атаки БПЛА Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Режим «Беспилотной опасности», введённый сегодня на территории Прикамья, снят в 16:00. Также отменён и режим «Ковер». Соответствующие уведомления получили жители региона в приложении РСЧС.

Отметим, днём 12 мая в Пермском крае вводился режим «Беспилотная опасность» и «Ковёр». В связи с этим все экстренные службы приведены в боевую готовность, а жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Кроме того, был временно закрыт аэропорт Большое Савино. Это привело к задержкам ряда рейсов: например, самолёт «Аэрофлота» до Москвы отправится на два часа позже, а рейс в Минеральные Воды — с опозданием на час. Также задерживаются прибытия из Усинска и Нижневартовска.

