В аэропорту Перми из-за режима «Ковёр» отложили рейсы Самолёты опаздывают до двух часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Пермском крае после введения режима «Ковёр», который действует в регионе с 13:07, временно закрыли аэропорт Большое Савино. Часть рейсов задерживается. Эти данные следуют из онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс СУ 1201 до Москвы авиакомпании «Аэрофлот» вылетит из Перми на два часа позже: в 15:30 вместо 13:30. Также с задержкой на один час отправится рейс в Минеральные Воды (А4 6128) — самолёт вылетит в 15:45, хотя по расписанию должен был отправиться в 14:45.

На прибытие задержаны рейсы из Усинска и Нижневартовска.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 мая в 12:35 объявлен режим «Беспилотная опасность». Все экстренные службы получили уведомление и приведены в состояние боевой готовности. Жителей просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.