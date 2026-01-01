Вода в Каме поднялась до пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Подтоплений жилых территорий нет

Фото: соцсети Эдуарда Соснина

В Перми уровень воды в Каме поднялся до арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной. По словам главы города Эдуарда Соснина, ситуация штатная и связана со сбросом воды на Камском гидроузле.

«Уровень воды в Каме поднялся — КамГЭС ведет её сброс. Ситуация штатная, ничего неожиданного не происходит. Подтоплений жилых территорий нет, половодье проходит в стандартном режиме», — написал мэр в своих соцсетях.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности. В частности, не стоит подходить близко к берегу и спускаться к воде, детей нельзя оставлять без присмотра. При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Напомним, 8 мая КамГЭС начала осуществлять пропуск паводковых вод через водосливную плотину. Решение было принято в свете развития весеннего половодья и прогнозируемого увеличения максимального притока воды.

