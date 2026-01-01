КамГЭС в Перми начала пропуск паводковых вод через водосливную плотину Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба депутата Госдумы РФ Антона Немкина

В связи с текущей гидрологической и водохозяйственной ситуацией в бассейне Камского водохранилища, а также в соответствии с режимом, установленным Федеральным агентством водных ресурсов, Камская ГЭС начинает осуществлять пропуск паводковых вод через водосливную плотину, сообщили на предприятии.

Решение о начале транзитного пропуска воды было принято в свете развития весеннего половодья в бассейне Камского водохранилища и прогнозируемого увеличения максимального притока воды.

С 8 мая 2026 года Камский гидроузел функционирует с расходами воды в среднем 6000-6500 м³/с до тех пор, пока уровень воды в верхнем бьефе у плотины не достигнет отметки 108,3±0,1 м БС. После этого гидроузел перейдёт в режим транзитного пропуска воды, поддерживая уровень в пределах 108,2-108,5 м БС, не учитывая сгонно-нагонные ветровые явления.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.