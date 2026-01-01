Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появилась аллея Российского театрального общества В городе заложен новый вишнёвый сад

Главный режиссёр Твоего молодёжного театра Марк Букин с сыном Юрием, министр культуры Пермского края Алла Платонова и заведующий драматической труппой Театра-Театра Михаил Коняев. Фото: Виктория Тарасенко/Театр-Театр

Пермское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ совместно с Пермским академическим Театром-Театром присоединились к акции «Аллея Российского театрального общества», приуроченной к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России.

Как уже рассказывал «Новый компаньон», новая аллея появилась в Покровском сквере между Театром-Театром и торговым центром «Пирамида». В аллее было высажено десять вишнёвых деревьев. Поскольку в Покровском сквере уже было несколько вишен, получился настоящий вишнёвый сад.

В акции приняли участие министр культуры Пермского края Алла Платонова, председатель Пермского отделения СТД РФ, заслуженная артистка России Елена Старостина, исполнительный директор Пермского академического Театра-Театра Егор Мухин, члены правления Пермского отделения СТД РФ, члены молодёжного совета и ветераны СТД, артисты театров города.

«Аллеи Российского театрального общества» в честь 150-летия СТД появляются во многих российских городах, где есть театры. Так, в Барнауле была заложена рябиновая аллея, в Сочи были высажены камелии и оливы, в Рязани — липы, в Астрахани — клёны, ясени и кусты сирени.

Генеральный директор Театра-Театра Егор Мухин с женой Екатериной и сыном Егором

