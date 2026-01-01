Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет создана Театральная аллея Продолжение Вишнёвого сада за Театром-Театром — часть событий юбилея СТД России

В майские праздники в Перми планируется высадка театральной аллеи. Об этом «Новому компаньону» рассказали в Пермском отделении Союза театральных деятелей РФ.

Театральные аллеи высаживаются в нынешнем году во всех городах, где действуют отделения Союза театральных деятелей России. Это часть юбилейных событий СТД, который отмечает в этом году 150-летие.

В Перми решено организовать аллею между Театром-Театром и торговым центром «Пирамида». Там уже высажено несколько вишнёвых деревьев, в новой аллее тоже будут высаживаться вишни. Аллея будет отмечена специальной табличкой в честь 150-летия СТД.

Закладка аллеи планируется на 7 и 8 мая, но может быть перенесена в зависимости от погоды.

Как уже сообщал «Новый компаньон», сквер за Театром-Театром получил название «Покровский».

