Сквер за зданием Театра-Театра в Перми назовут Покровским Этот вариант победил в народном голосовании Поделиться Твитнуть

Фото: портал Управляем вместе

Стали известны итоги голосования по выбору названия сквера в 64-м квартале эспланады, который расположен за зданием Театра-Театра. По результатам голосования, которое проходило на портале «Управляем вместе» наиболее популярным стало название «Сквер Покровский». За него проголосовали 4245 жителей.

Администрация города объясняет такое наименование тем, что сквер располагается на ул. Ленина, которая до 1920 года называлась Покровской. Улица играла ключевую роль в дореволюционном периоде Перми, где были построены первые каменные здания.

Второе место занял вариант «Сквер им. С.Б. Наговицына», а третье — «Вишневый сад». Наименьшую поддержку (136 голосов) получило название «Сквер им. И.Т. Бобылёва», предложенное в честь Ивана Тимофеевича Бобылева — художественного руководителя Пермского академического драматического театра, народного артиста СССР и лауреата Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, известного режиссёра и педагога.

Фото: портал Управляем вместе

Реконструкция сквера завершилась в начале осени. В ходе работ были обустроены сцена и современные малые архитектурные формы, включая парклеты — зоны отдыха со столами, скамейками и навесами, оснащенными декоративным освещением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.