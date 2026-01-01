На стадионе «Звезда» в Перми отремонтируют трибуны Проект прошёл госэкспертизу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми планируют выполнить капитальный ремонт части трибун стадиона «Звезда» (ул. Куйбышева, 95), где проводятся матчи ЖФК «Звезда-2005» и ФК «Амкар Пермь». Проектная документация 8 мая получила положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках ремонта обновят гостевые трибуны 11 сектора, западные трибуны, а также кровлю нежилого трёхэтажного здания спортивного павильона. Документацию на проведение работ подготовил Пермский политех по заказу краевого Центра спортивной подготовки.

Напомним, с июля 2018 года стадион «Звезда» находился в безвозмездном пользовании у «Центра спортивной подготовки Пермского края» после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем. Позже депутаты Пермской гордумы поддержали передачу краю двух земельных участков: под стадионом «Звезда» площадью почти 55 тыс. кв. м и для предоставления коммунальных услуг (217 кв. м), а также спортивного павильона с трибуной на 5 тыс. мест, встроенное нежилое помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома (43,3 кв. м) и здание канализационной насосной станции (22,1 кв. м). Общая сумма кадастровой и балансовой стоимости имущества оценивалась более 400 млн руб.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.