Стадион «Звезда» в Перми передали в краевую собственность Объект находился в безвозмездном пользовании Центра спортивной подготовки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума одобрила проект администрации Перми о безвозмездной передаче движимого и недвижимого имущества и земельного участка под ним по ул. Куйбышева, 95 и 97 в краевую собственность. На этом участке находится стадион «Звезда».С докладом перед думцами по этому вопросу выступила и.о. первого заместителя главы Перми Мария Норова.

«В адрес главы города поступило предложение от министерства физической культуры и спорта Пермского края о передаче имущественного комплекса «Звезда» в собственность Пермского края», — отметила Норова.

В итоге депутаты поддержали решение о передаче земельных участков.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале этого года в гордуму поступил проект изменений в решение от 2019 года о безвозмездной передаче движимого и недвижимого муниципального имущества по ул. Куйбышева, 97 и 95 в краевую собственность.

Изменениями предлагается передача недвижимости в виде двух земельных участков: под стадионом «Звезда» площадью почти 55 тыс. кв. м и для предоставления коммунальных услуг (217 кв. м). Кроме этого, планировалось передать нежилое трёхэтажное здание спортивного павильона с железобетонной трибуной на 5 тыс. мест с балансовой стоимостью 8,7 млн руб., встроенное нежилое помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома (43,3 кв. м) и здание канализационной насосной станции (22,1 кв. м). Общая сумма кадастровой и балансовой стоимости имущества составляет более 400 млн руб.

В перечень движимого имущества, которое будет передано на баланс края, вошли 80 позиций, в том числе дорожки и площадки, металлодетекторы и табло, футбольное поле и ворота, сиденья, видеокамеры, кондиционеры и пр. Самое дорогостоящее: информационное табло для футбольного стадиона — 40 млн руб., футбольное поле — 31,8 млн руб. и билетно-пропускная система — 28,8 млн руб. Общая сумма — 119,4 млн руб.

С июля 2018 года стадион находился в безвозмездном пользовании у «Центра спортивной подготовки Пермского края». Это случилось после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем. Затем, в августе 2019 года, депутаты гордумы поддержали передачу объекта краю. Балансовая и кадастровая стоимость всех объектов тогда составляла более 383,3 млн руб., а после изменений сумма вырастет до 402,9 млн руб.

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