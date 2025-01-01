Алёна Бронникова Пермский стадион «Звезда» вновь передадут из городской в краевую собственность Общая сумма кадастровой и балансовой стоимости имущества составляет более 400 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермскую городскую думу внесён проект изменений в решение 2019 года о безвозмездной передаче движимого и недвижимого муниципального имущества по ул. Куйбышева, 97 и 95 (стадион «Звезда») в собственность Пермского края. Соответствующий документ опубликован на сайте гордумы.

Изменениями предлагается передача недвижимости в виде двух земельных участков: под стадионом «Звезда» площадью почти 55 тыс. кв. м и для предоставления коммунальных услуг (217 кв. м), а также нежилое трёхэтажное здание спортивного павильона с железобетонной трибуной на 5 тыс. мест (5 тыс. кв. м) с балансовой стоимостью 8,7 млн руб., встроенное нежилое помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома (43,3 кв. м) и дание канализационной насосной станции (22,1 кв. м). Кадастровая стоимость участков составляет 273,5 млн руб., общая стоимость зданий и помещений — почти 10 млн.

В перечень движимого имущества, которое будет передано на баланс края, вошли 80 позиций, в том числе дорожки и площадки, металлодетекторы и табло, футбольное поле и ворота, сидения, видеокамеры, кондиционеры и пр. Самое дорогостоящее: информационное табло для футбольного стадиона — 40 млн руб., футбольное поле — 31,8 млн руб. и билетно-пропускная система — 28,8 млн руб. Общая сумма - 119,4 млн руб.

Напомним, в 2018 году мэрия передала стадион в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки Пермского края» после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем. В августе 2019 года депутаты гордумы поддержали передачу объекта краю. Балансовая и кадастровая стоимость всех объектов тогда составляла более 383,3 млн руб., после изменений сумма вырастет до 402,9 млн руб.

Как прокомментировали «Коммерсантъ-Прикамью» в минспорта Прикамья, «Звезда» фактически находилась в пользовании у краевого ведомства последние пять лет, и сейчас переходит в собственность. «Это необходимо для более эффективного управления имущественным комплексом, его содержания и развития», — добавили в минспорта.

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