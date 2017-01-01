Стадион «Звезда» передан из городской в краевую собственность

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Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 27 августа поддержали передачу стадиона «Звезда» в краевую собственность. Решение поддержано единогласно с одним воздержавшимся.

Стадион «Звезда» (ул. Куйбышева, 95), а также земельный участок (ул. Куйбышева, 97) переданы из муниципальной в краевую собственность безвозмездно.

Напомним, в 2018 году мэрия передала стадион в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки Пермского края» после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем.

В проекте решения, внесённого в думу, указано, что балансовая и кадастровая стоимость всех объектов и земельного участка превышает 383,3 млн руб.

Сейчас стадионом фактически пользуются ФК «Звезда», ФК «Звезда-2005» и воспитанники футбольной школы.