Проект комплексного развития Рабочего посёлка в Перми реализуют за 17 лет Площадь реновации двух территорий составляет 37,12 га

фото: минимущества Пермского края

Проект комплексного развития двух несмежных территорий жилой застройки на улицах Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми планируют реализовать в течение 17 лет. Общая площадь участков составит 37,12 га. Застройщика выберут в результате проведения торгов.

Первый контур находится в границах улиц Уральской, Крупской и Морской площадью 32,93 га, второй — территория у ДК им. Ленина (0,87 га). Третий контур расположен по ул. Восстания, его площадь — 3,32 га.

Более 600 земельных участков, в том числе под Дворцом культуры на ул. Уральской, 93, будут изъяты, часть объектов запланированы под снос. На ул. Степана Разина, от ул. Братьев Вагановых до б. Гагарина, на ул. Авиационной, ул. Красновишерской, проезде от ул. Фрезеровщиков до ж/д ст. «Славянова» и на участке ул. Братьев Вагановых между улицами Уральской и Фрезеровщиков запланированы ремонтные работы.

Основные виды разрешённого использования земельных участков первого контура — многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка с домами высотой до 25 этажей, дошкольное, начальное и среднее общее образование со строительством объекта высотой до трёх этажей, объекты обслуживания, магазины, торговые центры, рекреация, деловое управление и стоянка транспортных средств.

В границах второго контура разрешено возведение объектов культурно-досуговой деятельности высотой до шести этажей. На ул. Восстания разрешены ИЖС, блокированная жилая застройка с предельной высотой зданий до трёх этажей, магазины, ТЦ, парковка и площадка для занятия спортом.

Как сообщалось ранее, проект реновации Рабочего посёлка будет включать в себя реконструкцию аварийных и ветхих домов, а также нежилых помещений. Будут созданы новые объекты социальной инфраструктуры. Застройщик должен улучшить жилищные условия граждан, снести ветхое и аварийное жильё площадью 10,3 тыс. кв. м и построить современные дома. В данный момент приказ о реализации проекта КРТ утверждён краевыми властями.

