В Пермском крае расширят ограничения на никотинсодержащую продукцию Законопроект поступил в региональный парламент

Фото сгенерировано нейросетью

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект закона, который ужесточает действующие правила по обороту никотинсодержащей продукции. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Согласно инициативе, предлагается не только запретить розничную продажу таких товаров и устройств для их употребления, но и ввести ограничения на их хранение и распространение на территории Прикамья.

Сейчас запрет распространяется исключительно на продажу, однако новые поправки призваны существенно расширить сферу действия закона. За нарушение установленных норм предусмотрены штрафы от 15 до 100 тыс. руб.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем пленарном заседании краевого парламента, которое состоится в мае. Нововведения могут вступить в силу осенью 2026 года. Ожидается, что такие меры позволят усилить контроль за оборотом никотинсодержащей продукции и снизить её доступность для населения.

