Пермский медуниверситет отправил студентов на дистант Обучение будет проходить удалённо до 11 мая

Как стало известно «Новому компаньону», студентов Пермского государственного медицинского университета отправили на дистант.

«Все обучающиеся переведены на дистант с 8 мая до 11 мая», — сообщили изданию в пресс-службе вуза, отметив, что накануне, после атаки БПЛА, в вузе отменили все занятия.

Как ранее писал «Новый компаньон», на фоне атак украинских беспилотников на Пермь вузы города принимают меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников. Так, в Пермском политехе (ПНИПУ) с сегодняшнего дня все занятия после 9:40 переведены в дистанционный формат, а после праздников обучение для большинства курсов продолжится онлайн, очно будут проходить только лабораторные и практические занятия. Такое решение связано и с проведением в университете массовых мероприятий с 7 по 16 мая.

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) действуют специальные алгоритмы эвакуации при угрозе атаки БПЛА, однако о переходе на дистант пока не объявляли.

В Пермском классическом университете сейчас каникулы, учебный процесс начнётся на следующей неделе.

