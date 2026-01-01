Пермский медуниверситет отправил студентов на дистант

Обучение будет проходить удалённо до 11 мая

Медуниверситет

Фото: vuzopedia.ru

Как стало известно «Новому компаньону», студентов Пермского государственного медицинского университета отправили на дистант.

«Все обучающиеся переведены на дистант с 8 мая до 11 мая», — сообщили изданию в пресс-службе вуза, отметив, что накануне, после атаки БПЛА, в вузе отменили все занятия.

Как ранее писал «Новый компаньон», на фоне атак украинских беспилотников на Пермь вузы города принимают меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников. Так, в Пермском политехе (ПНИПУ) с сегодняшнего дня все занятия после 9:40 переведены в дистанционный формат, а после праздников обучение для большинства курсов продолжится онлайн, очно будут проходить только лабораторные и практические занятия. Такое решение связано и с проведением в университете массовых мероприятий с 7 по 16 мая.

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) действуют специальные алгоритмы эвакуации при угрозе атаки БПЛА, однако о переходе на дистант пока не объявляли.

В Пермском классическом университете сейчас каникулы, учебный процесс начнётся на следующей неделе.

