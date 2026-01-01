Пермский политех отправил студентов на дистант

Другие вузы пока не приняли такого решения

Как стало известно «Новому компаньону», на фоне атак украинских дронов на Пермь руководство ПНИПУ решило ввести для студентов дистант.

«Сегодня все занятия с 9:40 и позже перенесены в дистанционный формат. Далее, после праздничных дней, часть занятий также будет перенесена в дистанционный формат, в основном это касается лабораторных и практических занятий», — рассказали в пресс-службе политеха.

В университете подчеркнули, что с 7 по 16 мая 2026 года в Пермском Политехе пройдёт ряд открытых мероприятий, поэтому учебный процесс для студентов 1-3 курсов бакалавриата, 1 курса магистратуры и 1-4 курсов специалитета будет организован в смешанном формате. Очные занятия предусмотрены только для лабораторных и практических работ, остальные занятия пройдут дистанционно.

Такое положение будет действовать до особого распоряжения вуза, добавили в ПНИПУ.

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете рассказали, что в университете действуют алгоритмы для студентов, преподавателей и работников, находящихся на объектах вуза при объявлении беспилотной опасности. Они подразумевают разные маршруты эвакуации в пределах учебных корпусов и общежитий.

В вузе пояснили, что сегодня, 8 мая, при звучании системы оповещения в городе студенты, преподаватели и сотрудники эвакуировались в безопасные пространства, предусмотренные алгоритмами при угрозе атаки БПЛА.

В то же время руководство вуза не приняло решение о переходе на дистант.

«На данный момент информации о таком решении нет», — сообщили «Новому компаньону» в ПГГПУ.

В Пермском классическом университете сейчас каникулы. Занятия будут на следующей неделе, когда начнётся новый триместр.

