Власти Пермского края рассказали о работающих в периоды ограничений интернет-ресурсах Всего в «белом списке» более 500 российских сервисов

Мининформразвития и связи Пермского края опубликовало перечень ресурсов, которые продолжают работать в периоды ограничений мобильного интернета. Всего в «белый список» входят более 500 самых важных и популярных российских сервисов, в том числе региональные.

«Всего в перечне более 500 российских сервисов, среди них — самые популярные, по данным независимого измерения. Все они отвечают требованиям безопасности. Решение о внесении каждого ресурса в «белый список» принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности», — отметили в ведомстве.

В перечень вошли сервисы государственных услуг и органов власти — «Госуслуги», сайты правительства и госорганов, Почта России, Центробанк и некоторые банки, новостные и развлекательные — некоторые СМИ, телеканалы, радио, сервисы «Яндекса», маркетплейсы, супермаркеты и службы доставки, молодёжные, образовательные и волонтёрские платформы, РЖД, 2ГИС, авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», личные кабинеты операторов связи, МАХ, Одноклассники и ВКонтакте, сервисы дистанционного контроля уровня сахара в крови и мониторинга состояния здоровья, сайты некоторых компаний и др.

Среди сервисов Прикамья в «белом списке» оказались «Транспортная карта», ЭПОС, «К врачу», «Управляем вместе», сайт краевого правительства, инвестиционный и туристические порталы региона, Интернет-приёмная Пермского края, Портал финансовой грамотности, социальные калькуляторы и Пермская электронная библиотека.

В январе «Новый компаньон» сообщал, что Минцифры России утвердило перечень социально значимых сайтов, которые продолжат работать стабильно даже при ограничении мобильного интернета. В него вошли и ключевые цифровые сервисы Пермского края, охватывающие сферы транспорта, медицины, образования, госуправления и соцподдержки.

