Цифровые сервисы Пермского края добавлены в «белый список» Они охватывают сферы транспорта, медицины, образования, государственного управления

Константин Долгановский

Минцифры России утвердило перечень социально значимых сайтов, которые продолжат работать стабильно даже при ограничении мобильного интернета. В этот «белый список» вошли ключевые цифровые сервисы Пермского края, охватывающие сферы транспорта, медицины, образования, государственного управления и социальной поддержки. Об этом пишет «Рифей».

К числу таких сервисов относятся транспортная карта региона, электронная образовательная платформа ЭПОС, медицинский портал «К врачу», общественный портал «Управляем вместе», официальные сайты губернатора, правительства и региональных министерств, а также инвестиционный и туристический сайты. Формирование списка проводится Минцифры совместно с органами государственной власти и службами безопасности. Ранее в этот перечень уже были включены аналогичные сервисы из других субъектов Российской Федерации.

