После атаки БПЛА 8 мая в аэропорту Перми задерживаются и отменяются 14 рейсов Данные на онлайн-табло постоянно обновляются Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

На фоне режима беспилотной опасности и ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Перми 8 мая наблюдаются задержки и отмены некоторых авиарейсов. Информация опубликована на онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

В данный момент отменены рейсы из Нарьян-Мара в Пермь и обратно компании «Руслайн» (номера: 7R 843 и 7R 844), которые были запланированы ещё вечером 7 мая, и из Москвы в Пермь и обратно компании «Победа» (ДР 433 и ДР 434), которые по расписанию должны были быть совершены утром 8 мая.

Задерживается прибытие четырёх самолётов, следующих из Москвы, Махачкалы, а также севшие в Екатеринбурге самолёты из Сочи и Минеральных Вод. Ещё восемь рейсов задержаны на вылет: в Минск, Сочи, Махачкалу, Калининград, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Москву и Минводы.

Часть изменений в расписании связана с действующим в Прикамье режимом беспилотной опасности. Ещё часть — с попаданием украинского беспилотника в административное здание аэронавигации, что, по информации Минтранса РФ, повлияло на работу 13 аэропортов Юга России. В частности, работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты временно приостановлена.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.