Из-за угрозы атаки дронов в некоторых школах Прикамья отменяют занятия Родителей просят не паниковать

Константин Долгановский

Из-за угрозы беспилотной опасности, объявленной утром 8 мая, в некоторых школах Перми и Пермского округа приостановили занятия до отмены действия режима, в некоторых учебных заведениях отменяются уроки второй смены.

О приостановке занятий сообщается как в информационных чатах пермских школ, в том числе тех, которые расположены в центре города, так и в чатах учреждений Пермского муниципального округа. «Внимание! Режим ЧС. Вторая смена отменяется», — оповещают во Фроловской школе.

Родителей просят не поддаваться панике. В тех школах, где уроки второй смены не отменены, родители могут самостоятельно принять решение о посещении детьми занятий, предупредив при этом учителей заранее.

«Уважаемые родители, в связи с угрозой БПЛА дети размещены в «слепых зонах» на территории школы. Учебный процесс приостановлен. Данная ситуация, к сожалению, может повторяться. Алгоритмы персоналом школы отработаны, дети под присмотром. После снятия тревоги учебный процесс возобновится», — сообщается в нескольких чатах городских школ, в том числе школы № 22.

Напомним, 8 мая в Прикамье был введён режим «Беспилотная опасность». Губернатор Дмитрий Махонин сообщил об атаке нескольких промышленных площадок вражескими БПЛА.

