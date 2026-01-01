На предприятие в Пермском крае 7 мая упал украинский беспилотник Сбиты ещё несколько БПЛА

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

В четверг, 7 мая, в Пермском крае на промышленном объекте был зафиксирован прилёт украинского дрона. Все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Также были сбиты ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения работают экстренные службы.

В регионе сохраняется режим «Беспилотной угрозы». Действует оперативный штаб.

«В случае срабатывания локальных систем оповещения необходимо немедленно укрыться. Напоминаем о запрете на публикацию в СМИ и социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с беспилотниками и их прилетом», — написал глава региона.

Власти Перми рассказали «Новому компаньону», при каких условиях откроются укрытия для населения.

