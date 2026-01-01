В Пермском крае 7 мая ввели режим «Беспилотная опасность» Аэропорт Перми закрыли из-за угрозы дронов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае в 9:40 утра 7 мая ввели режим «Беспилотная опасность». Все оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности, сообщает Министерство территориальной безопасности региона.

Введён план «Ковёр». В аэропорту Большое Савино временно ограничен вылет и приём самолётов, информирует Росавиация. Меры приняты для защиты воздушных судов и пассажиров.

Министерство территориальной безопасности края напоминает жителям, как вести себя при появлении дронов или угрозе атаки.

Если вы заметили беспилотник, немедленно сообщите о его местонахождении и времени наблюдения в экстренные службы по тел. 112. Затем срочно покиньте опасную зону, укройтесь за ближайшими зданиями, деревьями или другими препятствиями. Находиться в поле зрения дрона категорически запрещено.

Будучи дома, не приближайтесь к окнам. При необходимости укройтесь в ванной комнате, кладовке или коридоре — помещении без окон, с несущими стенами.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.