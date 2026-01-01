Экс-чиновница в Пермском крае не смогла оспорить формулировку увольнения Наталья Плюснина приобрела автомобиль по цене выше совокупного дохода семьи за три года

Пермский краевой суд

Бывший заместитель руководителя территориального подразделения Министерства социального развития Прикамья Наталья Плюснина не смогла оспорить увольнение за коррупцию. Об этом по итогам рассмотрения дела в апелляционном порядке 7 мая сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Рассмотрев дело в апелляционном порядке, судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда нашла решение Ленинского районного суда Перми от 11 февраля 2026 года в отношении экс-сотрудницы Министерства социального развития Натальи Плюсниной законным и обоснованным», — рассказали в суде.

Как писал ранее «Новый компаньон», Плюснина приобрела «Мерседес», стоимость которого превышала совокупный семейный доход за три предыдущих года. Проверка законности происхождения этих средств не дала результатов. Экс-чиновница не предоставила доказательств законного источника приобретения автомобиля и не отразила это в декларации, что является коррупционным правонарушением, предусматривающим увольнение в связи с утратой доверия.

Плюснина покинула свой пост, уволившись по собственному желанию. Но в феврале Ленинский райсуд Перми удовлетворил требование прокурора изменить формулировку увольнения сотрудницы минсоцразвития — «в связи с утратой доверия». Решение оставлено без изменений, жалоба — без удовлетворения.

