Экс-сотрудницу минсоцразвития Прикамья уволят по утрате доверия Ранее прокурор уже добился взыскания с чиновницы средств, потраченных на покупку дорогого автомобиля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора, который требовал уволить заместителя руководителя территориального подразделения Министерства социального развития Пермского края в связи с утратой доверия. Ранее чиновница покинула пост по собственному желанию. Об этом сообщили в прокуратуре Прикамья.

Напомним, Наталья Плюснина приобрела автомобиль, стоимость которого превышала совокупный семейный доход за три предыдущих года. Проверка законности происхождения этих средств не дала результатов.

Ранее прокурор уже добился взыскания с чиновницы средств, потраченных на покупку автомобиля. Однако Плюснина не предоставила доказательств законного источника приобретения транспортного средства и не отразила это в декларации, что является коррупционным правонарушением, предусматривающим увольнение в связи с утратой доверия.

Поскольку работодатель не выполнил это требование, а трудовые отношения были расторгнуты по инициативе служащей, прокурор обратился в суд.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.