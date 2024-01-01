В Перми с чиновницы взыскали деньги за авто, купленное на необоснованный доход Цена машины превышала зарплату женщины за несколько лет Поделиться Твитнуть

После проверки со стороны пермской прокуратуры чиновника министерства социального развития Пермского края должна будет выплатить почти 8 млн руб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Как выяснила прокуратура, в 2022 году заместитель руководителя подразделения минсоца приобрела автомобиль, стоимость которого значительно превышала её законный доход за три года.

При этом у чиновницы не было документального подтверждения законности получения денег на покупку такого авто, а дорогостоящую покупку женщина пыталась скрыть за пределами РФ.

В прокуратуре не уточнили марку машины, но пермские СМИ сообщают, что речь идёт о Mercedes-Benz, а чиновницей оказалась замруководителя отдела по Индустриальному району теруправления краевого минсоца Наталья Плюснина.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы взыскать стоимость автомобиля в пользу государства. Банковские счета чиновницы заблокировали.

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