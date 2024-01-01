В Перми с чиновницы взыскали деньги за авто, купленное на необоснованный доход

Цена машины превышала зарплату женщины за несколько лет

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сотрудник прокуратуры

фото: vnru.ru

После проверки со стороны пермской прокуратуры чиновника министерства социального развития Пермского края должна будет выплатить почти 8 млн руб. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на надзорное ведомство.

Как выяснила прокуратура, в 2022 году заместитель руководителя подразделения минсоца приобрела автомобиль, стоимость которого значительно превышала её законный доход за три года.

При этом у чиновницы не было документального подтверждения законности получения денег на покупку такого авто, а дорогостоящую покупку женщина пыталась скрыть за пределами РФ.

В прокуратуре не уточнили марку машины, но пермские СМИ сообщают, что речь идёт о Mercedes-Benz, а чиновницей оказалась замруководителя отдела по Индустриальному району теруправления краевого минсоца Наталья Плюснина.

Надзорный орган обратился в суд, чтобы взыскать стоимость автомобиля в пользу государства. Банковские счета чиновницы заблокировали.

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