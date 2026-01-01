В центре Перми опечатали торговый центр по требованию мэрии Власти настаивают на сносе самовольной постройки по улице Ленина, 66а

Олег Антонов

В Перми судебные приставы опечатали помещения торгового центра, расположенного по ул. Ленина, 66а. Это сделано в рамках обеспечительных мер по решению суда, который запретил эксплуатацию здания как для собственника, так и для арендаторов. В числе опечатанных объектов оказались кафе быстрого питания, цветочный салон и продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе судебных приставов Прикамья.

Инициатором обращения в суд выступила администрация Ленинского района Перми. В конце 2024 года представители городских властей обратились в краевой арбитраж. Мэрия требует признать двухэтажное здание 2002 года самовольной постройкой и добиться его сноса. Основанием для иска стали результаты строительной и пожарно-технической экспертиз, которые выявили, что дальнейшая эксплуатация объекта угрожает жизни и здоровью граждан. До вынесения окончательного решения суд удовлетворил ходатайство о запрете использования помещений.

По данным онлайн-справочника 2ГИС, в торговом центре располагаются салон цветов, кафе Doner City и магазин «Лион». Управляет объектом ООО «Траст-Центр», принадлежащее Сергею Турышеву.

Вопрос о дальнейшей судьбе торгового центра будет решаться в суде.

