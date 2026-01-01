Власти Перми рассказали, при каких условиях откроются укрытия для населения В городе воют сирены Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» «Новому компаньону» рассказали, при каких условиях жители смогут использовать защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО).

В учреждении пояснили, что ЗС ГО предназначены для укрытия от ракетной и беспилотной атаки (при реальной опасности). Использование ЗС ГО и приспосабливаемых заглубленных помещений подземного пространства предусмотрено при доведении до населения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

Доведение сигналов предусматривает включение не более 3 минут электросирен и громкоговорителей. Информацию о месте расположения заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства можно уточнить в управляющей компании (ТСЖ) по месту жительства, в территориальных органах администрации Перми, в отделах гражданской защиты МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» по тел. 212-17-17. При смс-информировании населения о беспилотной опасности рекомендуем пользоваться рекомендациями с сайта ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Напомним, 7 мая в Пермском крае объявлена беспилотная опасность, закрыт аэропорт. В городе в разных районах слышны сирены.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.