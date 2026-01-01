Режим «Ковёр» ввели в Соликамске

МЧС России сообщает, что в 11:00 в Соликамске Пермского края, а также в пределах 50 км от этого города, объявлен режим «Ковёр».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье в 9:40 утра 7 мая ввели режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр» также в радиусе 50 км. Все оперативные службы региона находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Большое Савино временно ограничен вылет и приём самолётов. Меры приняты для защиты воздушных судов и пассажиров.

