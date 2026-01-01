Несколько рейсов задерживаются в пермском аэропорту С опозданием вылетят самолёты в Москву, Сочи и Усинск

Константин Долгановский

Утром 7 мая в аэропорту Большое Савино случились задержки сразу нескольких рейсов на прилёт и вылет. Эта информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, рейс до Сочи ДР366, который должен был отправиться из Перми в 05:25, теперь запланирован на 12:00, а самолёт до столице вылетит с опозданием на два часа: в 15:30 вместо 13:30.

Кроме того, задержится рейс до Усинска. Это связано с тем, что самолёт прилетит в Пермь с опозданием на 1,5 часа — в 14:00 вместо 12:30.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 7 мая в Прикамье ввели режим «Беспилотная опасность» и план «Ковёр». В аэропорту временно ограничили вылет и приём самолётов.

