В Перми ещё пять межмуниципальных автобусных маршрутов меняют схему движения Поделиться Твитнуть

7 мая с 05:00 до 23:59 будет изменена схема движения межмуниципальных автобусных маршрутов № 121, 344, 442а, 485 и 170, сообщили в минтрансе.

Маршруты № 121 «Пермь—Лобаново», № 344 «Юг—Пермь» и № 442а «Пермь—Мулянка» будут следовать до остановки «Комсомольская площадь» (конечная). Начальная остановка — «Ул. Героев Хасана» (около Башни смерти). Остановки «Кинотеатр «Октябрь», «Кинотеатр «Кристалл», «Октябрьская площадь», «Центральный рынок», «Стадион Динамо/Муравейник» и «Театр-Театр» останутся без обслуживания.

Маршрут № 485 «Пермь—Жебреи» будет следовать от остановки «Жебреи» по бульвару Гагарина, ул. Революции, ул. Куйбышева, ул. Пушкина до автовокзала Перми. В обратном направлении автобусы будут следовать от автовокзала Перми без изменений. Остановка «Авторадио» временно перенесена к дому № 95 по бульвару Гагарина. Остановка «Комсомольская площадь» не будет обслуживаться. Вместо неё вводится временная остановка «ТРК Семья».

Маршрут № 170 «Пермь—Добрянка» (или «УТТ») будет следовать от остановки «Ул. Чкалова» по ул. Чкалова, ул. Куйбышева, ул. Пушкина до автовокзала Перми. В направлении Добрянки автобусы будут двигаться от автовокзала по ул. Революции и Комсомольскому проспекту, пропуская остановку «Октябрьская площадь». Остановки «Комсомольская площадь» и «Октябрьская площадь» останутся без обслуживания.

Ранее сообщалось об изменениях маршрутов № 116 «Пермь—Старые Ляды», № 117 «Пермь—Сылва», № 118 «Пермь—Троица», № 175 «Пермь—Полазна» и № 530 «Пермь—Добрянка (ул. Победы)».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.