В Перми 7 мая изменится схема движения межмуниципальных маршрутов Это связано с подготовкой ко Дню Победы

Схема движения автобусов / Пресс-служба минтранса Прикамья

В Перми 7 мая с 5:00 до 23:59 будут действовать временные схемы движения для нескольких межмуниципальных маршрутов. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы и репетициями парада. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Изменения затронут маршруты:

— № 116 «Пермь — Старые Ляды».

— № 117 «Пермь — Сылва».

— № 118 «Пермь — Троица».

— № 175 «Пермь — Полазна».

— № 530 «Пермь — Добрянка (ул. Победы)».

В направлении автовокзала автобусы будут следовать от остановки «Цирк» по ул. Крупской, бульвару Гагарина, улицам Революции, Куйбышева и Пушкина.

В обратном направлении: от автовокзала — по ул. Революции, бульвару Гагарина, улицам Крупской и далее по маршруту.

В минтрансе региона обратили внимание, что остановки "Ул. Сибирская" и "Ул. Луначарского" обслуживаться не будут. Вместо остановки «Ул. Луначарского» вводится новая остановка — "ТРК Семья".

