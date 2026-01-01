В Березниках строители заложили фундамент под второй зал нового спорткомплекса

В Березниках на ул. Юбилейной возводят каркас здания нового спортивного комплекса. На площадке установлены металлоконструкции, строители заложили фундамент под второй зал и продолжают монтаж инженерных систем. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, основная задача на этот год — завершить контур здания, чтобы можно было перейти к следующему этапу работ.

Глава региона отметил, что новый комплекс будет внушительным — три этажа, площадью почти 17 тыс. кв. м. По своей функциональности он станет аналогом спорткомплекса «Энергия» в Перми и одним из ключевых спортивных объектов для города. Здесь будут проводиться соревнования как краевого, так и федерального уровня, а спортсмены смогут заниматься в современных условиях.

Для этого в здании оборудуют два универсальных зала с трибунами для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также будут залы для бокса и единоборств и тренажерный зал. По просьбам горожан в спорткомплексе предусмотрен 25-метровый бассейн на восемь дорожек. Его железобетонное основание уже готово.

О подготовительных мероприятиях на площадке для нового березниковского спорткомплекса «Новый компаньон» писал в сентябре 2025 года.

