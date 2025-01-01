В Березниках начали строить спорткомплекс и культурный центр Оба проекта реализуются при поддержке региональной инвестпрограммы Поделиться Твитнуть

фото: lifeforstock

freepik.com

В Березниках (Пермский край) дан старт возведению сразу двух социально значимых объектов, сообщили в Министерстве строительства Прикамья.

В м/р Любимов будет возведён Центр развития культуры. В настоящее время проводится подготовка строительной площадки, начаты работы по устройству фундамента.

Министерство строительства Пермского края

Будущий Центр будет представлять собой одноэтажное строение с уникальной архитектурой. В нём разместится зрительный зал на 200 зрителей с необходимыми помещениями для артистов и хранения реквизита. Кроме того, предусмотрена зона для кружков, включающая зал для танцев и гимнастики, классы для изобразительного искусства и информационных технологий, а также кафетерий. Территория вокруг здания будет благоустроена тротуарами, газонами и парковочными местами.

Еще одним объектом, где начались работы, является многофункциональный спортивный комплекс, который расположится на ул. Юбилейной. На данной площадке также ведутся подготовительные мероприятия.

Министерство строительства Пермского края

В трёхэтажном здании спорткомплекса планируется разместить несколько универсальных залов для проведения соревнований и тренировок по различным видам спорта, таким как баскетбол, волейбол и мини-футбол. Залы будут оборудованы трибунами для зрителей вместимостью 550 и 700 человек. Также предусмотрены залы для занятий боксом и единоборствами, тренажёрный зал и помещение для хореографических занятий.

Оба этих проекта реализуются при поддержке региональной адресной инвестиционной программы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.