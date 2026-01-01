В Пермь привезли «Огонь памяти» из Москвы Частицу Вечного огня доставили поездом с Могилы Неизвестного Солдата Поделиться Твитнуть

В Пермь 6 мая привезли «Огонь памяти» из Москвы. Частицу Вечного огня доставили поездом с мемориала Могила Неизвестного Солдата, который находится в столице. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

«Огонь памяти» на поездах дальнего следования везут в 29 городов России и Республику Беларусь, среди пунктов назначения — города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Торжественное отправление с вокзалов Москвы состоялось 5 мая.

«Вечный огонь перевозится в специальных лампах. Доступ воздуха и отвод продуктов горения в них строго регулируются. Это обеспечивает сохранность пламени и полную безопасность. Сопровождают лампы начальники поездов и волонтёры», — рассказали в СвЖД.

Торжественная церемония передачи частиц Вечного огня 6 мая прошла на железнодорожных вокзалах Перми и Екатеринбурга. Их передали общественникам и представителям студенческих объединений городов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что накануне 81-летия Победы в Великой Отечественной войне студенческие отряды Пермского края выйдут на улицы региона, чтобы вручить жителям георгиевские ленты — символ воинской доблести и уважения к героям войны. Среди жителей распределят более 50 тыс. лент.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.