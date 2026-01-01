Жителям Пермского края раздадут более 50 тысяч георгиевских лент

Накануне 81-летия Победы в Великой Отечественной войне студенческие отряды Пермского края выйдут на улицы региона, чтобы вручить жителям георгиевские ленты — символ воинской доблести и уважения к героям войны, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Более 50 тыс. лент будут распределены среди жителей. Активисты Пермского регионального отделения РСО не только отдадут символ, но и объяснят его значение, историю и правила ношения.

Акции пройдут с 6 по 9 мая в рамках всероссийских мероприятий «Поклонимся великим тем годам» и «Наследники Победы», а также проекта «Добрые дела РСО», который стал победителем городского конкурса социально значимых инициатив «Город – это мы».

Российские студенческие отряды представляют собой крупнейшее трудовое движение среди молодежи России. Ежегодно в них участвуют сотни тысяч молодых людей, которые зарабатывают свой первый трудовой опыт, получают зарплату и вносят вклад в развитие страны. В Пермском крае действует более 160 студенческих отрядов.

