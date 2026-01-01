Ввоз огурцов из Казахстана в Пермский край вырос в семь раз С начала года в регион поступило 990 тонн продукции

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Ввоз свежих огурцов из Казахстана в Пермский край вырос в 2026 году в семь раз. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, с начала года в регион было завезено 990 т продукции, тогда как годом ранее показатель составлял 141 т.

Досмотр крупной партии последний раз был произведён 5 мая. Надзорный орган проверил 72 т огурцов из Республики Казахстан, поступивших в Прикамье. Совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» были отобраны образцы для лабораторной экспертизы, по результатам которой карантинные объекты не были обнаружены. Продукция получила акт карантинного фитосанитарного контроля, дающий право на её использование по назначению.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в марте 2026 года стоимость огурцов в Пермском крае показала значительное снижение — на 28,43%. При этом среди остальных овощных культур наблюдалось удорожание (по томатам на 16,72%, по сладкому перцу на 16,52% по чесноку на 7,53%). Фрукты и цитрусовые в среднем подорожали на 1,6-8,6%, а апельсины стали доступнее на 2,1%.

