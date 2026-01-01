В Пермском крае за март яйца подорожали на 16%
Также заметно подорожали рыбные консервы и сахар

Константин Долгановский

Пермьстат зафиксировал рост потребительских цен в регионе по итогам марта 2026 года. Индекс потребительских цен в Пермском крае по результатам марта 2026 года составил 100,8%. По данным территориального органа статистики, по сравнению с февралем стоимость продовольственных товаров увеличилась на 0,56%, непродовольственных — на 0,84%, услуг — на 1,12%.

Наиболее заметный рост цен в продовольственной группе продемонстрировали куриные яйца — их стоимость выросла на 16,2%. Также подорожали рыбные консервы (+3,8%) и сахар (+3%). В то же время зафиксировано снижение цен на ряд продуктов: сыры, мясо птицы, сливочное и оливковое масло подешевели на 1,3-8,8%.

Среди овощных культур наибольшее удорожание отмечено по свежим томатам (+16,72%), сладкому перцу (+16,52%), чесноку (+7,53%) и свекле (+6,49%). При этом свежие огурцы стали доступнее на 28,43%. Фрукты и цитрусовые в среднем подорожали на 1,6-8,6%, за исключением апельсинов, которые снизились в цене на 2,1%.

В сегменте непродовольственных товаров средний рост цен составил 0,8%. Изменение затронуло и рынок автомобильного топлива: дизельное топливо подорожало на 0,7%, различные марки бензина — на 0,9-1,3%, компримированный природный газ — на 0,3%. Единственным исключением стало газовое моторное топливо, стоимость которого снизилась на 0,6%.

